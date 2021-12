¿Fue infiel? Erik Rubín exhibe su peor error en TV Azteca y Andrea Legarreta lo amenaza en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y cantante Erik Rubín habló como nunca de cómo superó los vicios y reveló en entrevista para TV Azteca que casi pierde a su esposa, la conductora Andrea Legarreta. Ella le manda un 'recadito' desde el programa Hoy.

En entrevista con Mimí para el programa del Ajusco Mimí Contigo, Rubín decidió cambiar las filas de Televisa para hacer fuertes confesiones sobre su vida, dejando en shock por lo que contó. ¿Le fue infiel a la conductora?

"¿En qué momento, de repente aquel niño 'guerillo' que se tuvo que ganar su lugar, se convirtió en un sex symbol?", le preguntó la conductora ya que tiene fama de haber sido un rompecorazones, a lo que el exTimbiriche respondió:

Como Sansón, me dejé la mata. Coincidió dejar el pelito, la verdad las canciones... no es por nada pero empiezas a embarnecer y yo creo que eso... me tocó la fortuna de interpretar grandes canciones, pude demostrar mi potencial. Encontré mi esencia, mi personalidad y me la creí. No soy un galanazo pero tengo lo mío".

Luego habló de su época en Timbiriche, contando que estuvo cerca de 10 años en el grupo musical. El cantante se sinceró sobre cómo fue tener dinero, éxito y fama cuando era muy joven.

La gordita hizo un gran trabajo con nosotros, nos ponía con los pies en la tierra. Yo fui una de las razones para que le bajaran un poquito los humos porque nadie es indispensable".

Luego, entró en un tema bastante delicado: sus adicciones durante su etapa de fiesta, la cual asegura decidió dejar por una importante razón: temía perder a su pareja, Andrea Legarreta, con quien tiene 21 años casado.

Fui complicado en la adolescencia. Hubo una época que nos portábamos mal (...) Me entregué al reven, no me quedé con ganas de nada. Después, obviamente te das cuenta que es algo que no te dejará nada. Tuve la fortuna de salir ileso de ahí. Rocanroleé a todo dar".

Rubín mencionó que dejó las adicciones y la fiesta al sentir que podría costarle su relación, justo antes de formar una familia.

Justo a tiempo llegó un momento en el que iba a perder a mi esposa, a mi familia. Todavía no tenía familia pero me quedaba claro que ya empezaban pérdidas de que llegabas tarde, perdías chamba, amigos y le hacías daño a la gente que más quieres y entre ellas, sin duda, mi pareja. Me quedó claro que iba a llegar un momento en el que no iba a aguantar mi pareja y me iba a quedar sin pareja".

Y agregó: "Fue un chispazo de consciencia de 'no quiero esto'. Ya además estaba cansado... ya había momentos donde las primeras me la pasaba a todo dar pero luego al otro día era 'hice esto, dije esto, ya no quiero eso para mí'. Con ayuda también tomé decisión de 'hasta aquí' y afortunadamente desde ese día hasta ahora estoy sobrio".

Por otro lado, este jueves en el programa Hoy, Andrea Legarreta explotó pero no de enojo, sino de amor, pues no dejó de elogiar a su esposo por sus sensuales imágenes.

Luego de que el cantante asegurara en entrevista con el matutino que está muy orgulloso de sus dos hijas: Mía y Nina, quienes triunfan en el mundo del espectáculo, se pronunció sobre lo orgulloso que está de su físico y por eso lo presume.

Está padre presumir tus avances ¿no? Es una constancia y disciplina que requiere de esfuerzo. Para mí hoy en día es parte de mi vida", dijo el músico sobre su trabajada anatomía.

"Qué sabroso, hasta se me hizo agua la boca", dijo Legarreta mientras que Arath de la Torre dijo: "Fíjate, se me antojó salir del clóset a los 50 viendo a tu marido" y Galilea Montijo propuso un aplauso para la conductora.

Peloncito, agárrate ahorita que llegue a la casa", le dijo Andrea a Rubín a manera de 'amenaza'.

Cabe mencionar que el matrimonio de Erik y Andrea ha probado ser bastante sólido desde hace más de dos décadas y dos hijas en común. Pese a rumores de divorcio o infidelidad, la pareja ha dejado claro que está más enamorada que nunca.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Instagram @aztecauno, @erikrubinoficial y @andrealegarreta