Hunde a 'Hoy': Tras veto de Televisa, polémica conductora vuelve a TV Azteca y los destroza

Ciudad de México.- Una polémica conductora mexicana, quien hace unos meses dejó el programa Hoy y supuestamente fue vetada, se encuentra de regreso en las filas de TV Azteca y hace unos días envió un fuerte recadito a Televisa.

Se trata de la también atleta y chica fitness Macky González, quien dejó el Ajusco en 2020 y se unió a San Ángel, pero que actualmente es participante de la nueva temporada de Exatlón México.

La practicante de atletismo saltó a la fama gracias a TV Azteca y Exatlón México, pero el año pasado dio tremenda sorpresa al firmar contrato con Televisa para ser capitana de uno de los equipos del reality Guerreros 2020, donde se coronó campeona.

Tras finalizar este proyecto, la producción del programa Hoy la invitó a unirse al elenco y la pusieron a conducir la sección de retos El Reto Macky y también para presentar la sección de ejercicios del matutino.

Sin embargo, de un día para otro se regresó a TV Azteca para estar como invitada en el talk show Mimí Contigo y esto provocó que fuera vetada de San Ángel, pero solo por unas semanas pues fue perdonada por los ejecutivos y luego regresó para participar en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sorprendentemente, González volvió a 'traicionar' a la televisora y volvió a unirse al Ajusco para la nueva temporada de Exatlón.

Hace unos días, la atleta aprovechó las cámaras de Azteca Uno para mandar un claro mensaje a Televisa y es que aseguró que esta empresa siempre ha sido su casa y es donde se siente mejor.

De verdad yo siempre voy a estar muy agradecida con el lugar en el que despegué mi carrera, me puedo ir a otros lados, pero este es el lugar en el que pertenezco y es el lugar en el que he crecido más como persona y como deportista, entonces agradezco mucho que me hayas considerado", expresó.