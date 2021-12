¿'La Hora Pico' regresa? Confirman nuevo proyecto en Televisa para hundir a TV Azteca

Ciudad de México.- El exitoso productor Reynaldo López contó los planes que tiene para este próximo 2022 y confesó que en Televisa hay planes de lanzar un nuevo proyecto que elevará el rating y dará un duro golpe a la audiencia de TV Azteca.

A través de una entrevista con distintos reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el famoso creativo contó que lanzarán un spin off de la serie Tic Tac Toc pues la primer temporada dejó muy contentos a los ejecutivos debido a que fue muy bien aceptada por el público, pero no dio muchos detalles al respecto.

Sí hay cambios, sí hay gente nueva, no puedo adelantarles mucho muchachos pero en eso andamos... no queremos hacer muchos cambios en la imagen... tuvo una súper respuesta", explicó.

Asimismo, López habló sobre la posibilidad de volver a producir La Hora Pico y aclaró que lamentablemente esto no pasará, pero sí dijo que planean lanzar un programa similar a este: "Va ser algo parecido, estamos trabajando en algo parecido, en eso estamos, no les puedo adelantar la estrategia, en renovar estrellas ya conocidas".

Sin embargo, detalló que este 2022 no planea volver a producir Hoy como se ha especulado y aclaró que Andrea Rodríguez Doria está haciendo un gran trabajo al frente del matutino.

No sé nada, yo sé que Andrea lo ha hecho muy bien y que están muy contentos con su desempeño, en ese espacio de Hoy no pero es un programa que me encanta pero no estoy pensando en eso", contó.