Luto en Televisa: Tras 'volverse' mujer y unirse a TV Azteca, conductor de 'Hoy' da trágica noticia

Ciudad de México.- Un polémico conductor y actor de telenovelas, quien lleva 30 años en Televisa y se transformó en mujer en el programa Hoy, se viste de luto y da trágica noticia.

Se trata de Arath de la Torre, quien tras enfrentar varias polémicas este año, ser duramente criticado por su actitud y sufrir el fracaso de su programa Dr. Cándido Pérez, el cual se rumora fue cancelado, anunció la muerte de su padre en Instagram.

El conductor del programa Hoy, quien se integró al elenco este año, está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida por la pérdida de su padre Armando, a quien le dedicó un desgarrador mensaje.

Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia!!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho", escribió el conductor del matutino.