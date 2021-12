¡Polémica en Televisa! Exempleado de Arath de la Torre lo demanda por fuerte motivo

Ciudad de México.- El actor Arath de la Torre tiene una nueva controversia a la cual hacerle frente. Pues uno de sus exempleados decidió demandarlo por despido injustificado luego de laborar con él por casi un año.

Según narró el afectado, José Salazar, a la revista TV Notas, el conductor del programa Hoy, lo despidió sin darle explicaciones y por ello lo denunció ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Quien se desempeñaba como el chofer de la familia aseguró que el artista de 48 años es una persona conflictiva, pues en diversas ocasiones se portó grosero, altanero y prepotente cuando lo regañaba.

Incluso, señaló que hacía otras tareas fuera de su puesto como chofer, tales como limpiar, cocinar, plomearía, electricidad, mecánica y hasta recepcionista.

Me tocaba checarle todos sus carros que estuvieran en perfectas condiciones, tanto mecánicas como de limpieza. Incluso, le hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y con citas para su arreglo personal. Llegó el momento que no tuvieron personal de servicio y a mí me tocó hacerles de cocinar, hacer la limpieza de la casa", dijo.