Sin dinero y en crisis: Tras 10 años en Televisa, famoso villano abandona novela por grave razón

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien recurrió a vender fotos íntimas ante el desempleo y falta de ingresos, tuvo que abandonar los foros de grabación de la nueva telenovela de Televisa en la que trabaja debido a una fuerte razón.

Se trata de Alfredo Gatica, quien compartió a través de redes sociales que había dado positivo a Covid-19, sin embargo, después borró la imagen, presuntamente por órdenes de Televisa.

Y esque Gatica es parte del elenco de Amor Dividido, melodrama protagonizado por Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios, y que saldrá al aire a mediados de enero del 2022 por Las Estrellas.

Así lo sugirió el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube:

Televisa les prohíbe revelarlo. ¿Por qué? No sé, pero en Televisa no los dejan compartir que tienen Covid. Gatica publica la imagen y yo creo que recibió una llamada y le dijeron: 'Baja la prueba de Covid', pero ya era muy tarde y pues hay caos en esa producción, pues por simple lógica no creo que sea el único contagiado".

Gatica no dio más detalles de su estado de salud, sin embargo, se ha mantenido activo en redes sociales, por lo que se cree que afortunadamente estaría pasando la enfermedad sin mayores complicaciones.

Como se recordará, durante la crisis económica, el actor de 33 años de edad recurrió a una drástica medida ante la falta de trabajo e ingresos: empezó a vender contenido erótico en una plataforma, sin embargo, ahora lo hace por gusto.

El histrión, quien participa en la obra de teatro Blue Room en la CDMX, la cual tiene a Zuria Vega y Naian González Norvind en el elenco, mencionó que sí lo inició ante la falta de dinero, pero ahora disfruta mucho posar en paños menores y lo hace por gusto.

Lo mío sí inició como una necesidad económica y poco a poco ha sido un disfrute total. Uno de mis amigos, José Pablo Minor, me ha tomado las fotos, porque las fotos que subo son artísticas, otras son un poco más subidas de tono. Esto me encanta, desde la carrera me he desnudado y no tengo ningún problema con ello", comentó.