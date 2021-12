Sin trabajo en Televisa y tras unirse a Chapoy, actriz confirma en 'Hoy' su retiro de las novelas

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas anunció en el programa Hoy su retiro de los foros de grabación ya que no tiene proyectos de trabajo en Televisa, situación que puso en jaque a los conductores del matutino.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la emisión de este jueves 30 de diciembre en el programa Hoy, la conductora Shanik Berman preguntó a conductores si alguna vez han pensado en tomarse un año sabático para descansar, sin embargo, fue interrumpida por Galilea Montijo, quien dijo:

No me dejan", se quejó la tapatía.

Y esque compartieron que la actriz Lorena Herrera decidió tomarse una pausa indefinida en su carrera, por lo que se muda a la playa para descansar alejada de los foros de grabación de la CDMX.

Me mudo. Estamos por allá Playa del Carmen, la Riviera Maya donde amo estar y mientras no haya ningún proyecto yo me quedo por allá varios meses del inicio del año. Me quedo ahí hasta que haya algo" , dijo.