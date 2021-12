Tras 18 años en Televisa y pleito con Laura G, polémico exconductor de 'Hoy' vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien trabajó durante 18 años en Televisa y formó parte del programa Hoy, se encuentra de regreso en el programa Venga la Alegría y causó furor entre el público de TV Azteca.

Se trata del controversial experto en espectáculos Horacio Villalobos, quien comenzó su carrera en San Ángel en 1992 cuando fue invitado a participar en programas del canal de noticias ECO de Televisa y en Telehit con Válvula de Escape y Desde Gayola.

Sin embargo, muy pocos de sus fans recuerdan que también formó parte del programa Hoy durante los primeros años al aire.

Sin embargo, el mexicano de 51 años se unió al Ajusco en 2010 para conducir Farándula 40, luego fue juez en La Academia en el 2018 y desde el 2020 se integró al matutino Venga la Alegría, donde comparte créditos con personas con las que se peleó en el pasado, tal es el caso de Laura G.

Por años, Villalobos habló pestes de la conductora originaria de Monterrey, sin embargo, al unirse a este programa pudieron arreglar sus diferencias.

Horacio Villalobos era una persona que durante mucho tiempo habló cosas malas mías, de todo mundo, pero es parte de... Cuando lo conoces, es parte de su personalidad, su forma de ser, es ácido para hablar, y entonces cuando entra a Venga la alegría me encantó que lo primero que hizo fue sentarse conmigo y me dijo, 'hablé pésimo de ti, me encanta la oportunidad de conocerte como compañera y vamos a echarle para adelante’ y de ahí nos llevamos increíble", explicó Laura.