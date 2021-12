Tras besarse con actor de Televisa y caer en drogas, conductor traiciona a 'Hoy' ¿con TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien lleva 14 años en el programa Hoy y aún cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, los traiciona con la competencia y revela sus planes para el 2022. ¿Se va a TV Azteca?

Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien tras protagonizar tremendos besos en la boca con su compañero del matutino y actor en Televisa Paul Stanley, los cuales causaron polémica, ahora reveló para De Primera Mano que desea debutar en otras facetas.

El famoso, quien recientemente actuó en la telenovela La Desalmada pero también está en Hoy y Miembros Al Aire, reveló que entre sus planes del próximo año está el hacer un proyecto en el que relatará los grandes pasajes de su vida, entre ellos los excesos.

Tras 34 años en Televisa, el hijo de la primera actriz Norma Herrera contó al programa de Imagen Televisión que desea diversificarse haciendo un monólogo donde se sincere sobre sus vicios:

Yo tengo ya hace tiempo ganas de hacer un monólogo, ahora se le llama stand up, pero el monólogo armado y proyectado como tal, me gustaría que me dirigiera el maestro Garcini, lo hablé con él, que es un maestrazo, y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido desde padre, te casas, soltero, te divorcias, encuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras, puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer".