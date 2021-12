Tras casi morir y perder 35 kilos, Julio Preciado ingresa al quirófano; estos son los detalles

Mazatlán , Sinaloa.- Hace casi 2 años, Julio Preciado estuvo cerca de la muerte luego de un complicado trasplante de riñón. Sin embargo, el cantante mexicano volvió a ser ingresado al quirófano en días recientes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El exvocalista de Banda El Recodo fue internado en una clínica médica de Mazatlán, Sinaloa, y esta vez, afortunadamente no fue por algún problema de salud, sino para someterse a una cirugía estética en el rostro.

En una entrevista con un medio local, el artista de 55 años confesó que decidió hacerse modificaciones en sus párpados y cuello y aclaró que no la hacía por vanidad, sino para corregir problemas que le dejó el haber perdido 35 kilos.

Te juro que no lo hago por vanidad, sino porque la piel de mi cara me cuelga demasiado y eso no me agrada mucho", dijo.