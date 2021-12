Tras subir 40 kilos y sin exclusividad en Televisa, actriz deja TV Azteca y regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida y muy talentosa actriz, quien estuvo alejada de Televisa por varios años y hace poco apareció en TV Azteca, regresó al programa Hoy para hablar en exclusiva sobre su peso y es que la famosa subió al menos 40 kilos hace unos años.

Se trata de la aclamada artista mexicana Gaby Rivero, quien permaneció varios años alejada de la televisión luego de vivir algunas polémicas con relación a su apariencia física, pues tras lucir una espectacular figura en los inicios de su carrera, subió mucho de peso.

Como se recordará, en 2011 Rivero confesó que se sometió a una cirugía para quitarse la matriz, intervención que de acuerdo con sus palabras, le provocó un grave desequilibrio hormonal y la hizo subir bastantes kilos.

Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan. No soy dulcera, soy de salado, pero como pan, queso, las cosas que engordan. Los carbohidratos, las harinas blancas, que son los que te suben, yo soy adicta a eso. No tengo vicios, pero eso es mi vicio", contó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda hace algunos meses.