Tras veto de Chapoy, Gustavo Adolfo Infante deja 'Sale el Sol' por Televisa y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- El conductor Gustavo Adolfo Infante nuevamente cambió los foros de Imagen Televisión por los de Televisa y acudió a un famoso programa donde hizo tremendas confesiones sobre su vida privada, dando un duro golpe a TV Azteca.

¿Se unió al programa Hoy? No, el excolega de Pati Chapoy, con quien trabajó durante varios años en Televisa antes de que ella se cambiara a TV Azteca, se presentó en el programa Más Noche de Israel Jaitovich.

Como se recordará, hasta la fecha, Gustavo y Pati tienen una fuerte rivalidad, pues aunque el periodista ha dicho que respeta mucho a la titular de Ventaneando y le aprendió mucho, "no es un buen ser humano".

Y esque aunque Gustavo no ha estado en TV Azteca, probablemente por un veto impartido por la propia Chapoy, sí ha podido ir y venir de Televisa, ya que Jaitovich lo ha invitado a sus emisiones y ambos tienen una gran amistad.

El conductor de De Primera Mano y de Sale el Sol, habló con Israel y Ninel Conde, quien estaba como conductora invitada, sobre sus pleitos con famosos, asegurando que él no los busca pleitos pero "las condiciones y lo que ves, te obligan a dar tu punto de vista y eso enoja a la gente".

Infante hasta tocó el tema de su rivalidad con Sergio Mayer y dijo: "Es muy labioso, no le creo ni la hora pero sí es labioso y tiene pantalones. Tiene un nivel de valor importante".

Tras recordar que su mayor arrepentimiento al aire fue criticar el secuestro del padre del 'Temerario' sí admitió que actualmente es cuando tiene más problemas en el medio, aunque asegura sí tiene amigos en el medio.

Posteriormente, confesó que con las dos famosas con las que se iría de fiesta sería Ninel Conde y Frida Sofía y con quienes nunca lo haría serían Gaby Spanic y Sergio Mayer, pues con ellos tiene un acalorado pleito.

Cabe recordar que la periodista Angélica Palacios dijo en octubre que se rumora que al periodista lo querrían fuera de Sale el Sol y por esa razón habrían incluido en el elenco a alguien con quien presuntamente no tendría buena relación: Álex Kaffie.

Me he enterado de muy buena fuente que le están haciendo la vida de cuadritos en Grupo Imagen. Me estoy enterando que a Gustavo le han puesto varias piedritas en Grupo Imagen, especialmente en 'Sale el Sol' (...) A Gustavo no lo quieren en 'Sale el Sol' y para hacerlo enojar y que se vaya del programa le pusieron a Álex Kaffie, para hacerlo incomodar", dijo.