Viuda y en depresión: Tras 18 años vetada y pleito en Televisa, actriz confirma difícil enfermedad

Ciudad de México.- Salió a la luz que la querida actriz María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico personaje 'La Chilindrina' y quien tiene más de 18 años vetada de Televisa, se está enfrentando a una difícil enfermedad.

La especialista en espectáculos Angélica Palacios fue una de las primeras en reportar que la intérprete de exitosos programas como El Chavo del 8 lamentablemente estaba contagiada de Covid-19 y que su estado de salud era grave.

La periodista informó que María Antonieta requirió ser hospitalizada de emergencia pero que esta se negó pese a las indicaciones médicas y que prefirió irse a su casa.

Horas más tarde la querida actriz salió a desmentir esta información y explicar que ella se ha mantenido resguardada y ha respetado las diversas restricciones, pero que lamentablemente sí resultó contagiada de coronavirus en días pasados.

Sin embargo, de inmediato aclaró que se encuentra en perfecto estado y que presenta síntomas muy leves, por lo que permanecerá aislada en casa hasta recuperarse.

Como se sabe, 'La Chilindrina' lleva 18 años vetada de la televisora en la que saltó a la fama. Aunque ya ganó un juicio de manera definitiva a Televisa y Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su entrañable personaje, la famosa confesó recientemente que aún sostiene un pleito legal con San Ángel por más de 20 años de regalías del programa El Chavo del 8.

Además en el 2019 tuvo que enfrentar la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, por lo que al quedar sola y encerrada en casa, la actriz cayó en una profunda depresión que por poco la arrastra al abismo.

No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más... Llegó un día en que me desperté y dije '¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?'... Bajé 10 kilos, me levantaba y me ponía a temblar", declaró.