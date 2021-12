Adiós Televisa: Tras perder sus ahorros y alistar su muerte, actor confirma su retiro de la TV

Ciudad de México.- El gran actor y comediante de Televisa Jo Jo Jorge Falcón, quien lleva más de 50 años de trayectoria y se consolidó como un ícono de las risas y uno de los personajes más queridos de México, se retira de los escenarios este 2022.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor, quien es considerado un pilar de la comedia latinoamericana, decidió retirarse del medio artístico para siempre y por esta razón emprendió una última gira por México y Estados Unidos.

¿El motivo? Dijo que ya estaba cansado y prefería retirarse ahora antes de empezar a tener problemas de salud.

Llega un momento en el que por más que quieras, a mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas, a mí, todos tienen su modo de pensar y vivir. Yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud", dijo.