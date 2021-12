Divorciada y sin exclusividad: Tras subir 33 kilos, actriz de Televisa se confiesa ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien subió 33 kilos tras divorciarse y perdió su exclusividad en Televisa, abrió su corazón como nunca antes e hizo una íntima revelación en un programa ¿de TV Azteca?.

Se trata de la aclamada intérprete de telenovelas Eugenia Cauduro, quien hace unos años confesó que vivió hundida en depresión por varios meses a causa de su doloroso divorcio de Enrique Morán, padre de sus dos hijos.

A lo largo de todo este tiempo, la artista de 53 años se descuidó totalmente y al grado de que subió más de 30 kilos, lo cual le provocó un drástico cambio físico y según la opinión de sus fans, la actriz estaba irreconocible.

Fue la gran depresión, la que me llevó a subir 33 kilos... es que sí me veía envejeciendo con el padre de mis hijos", comentó en entrevista con Tlnovelas .

La estrella de melodramas como Una luz en el camino y El color de la pasión se entrevistó no con TV Azteca, sino con Imagen TV y aquí aclaró la razón por la que después de tantos años divorciada, ella nunca ha tenido pareja sentimental.

Es difícil porque nunca habría yo pensado apostarle a nadie si para ello tengo que sacrificar mi tiempo con mis hijos y mucha gente dirá 'no seas tonta' pero en el tiempo que me necesitan y son completamente dependientes, yo me voy a dar la tranquilidad de que no compartí su tiempo con nadie (pareja)".