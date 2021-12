Luto en Hollywood: Betty White, querida comediante estadounidense, muere a los 99 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La querida comediante e ícono de la televisión en Estados Unidos Betty White murió, a pocos días de cumplir un siglo de vida, reportó TMZ.

Fuentes reportaron al medio de espectáculos que la actriz murió en su domicilio, poco antes de las 9:30 horas este viernes 31 de diciembre. Falleció a los 99 años y hubiera cumplido los 100 el 17 de enero.

Considerada una pionera en la actuación, White tuvo una de las carreras más largas en la televisión, estelarizando múltiples shows en las últimas ocho décadas, iniciando su trayectoria en 1939.

Sin embargo, Betty es mayormente recordada por su protagónico en la serie Golden Girls, donde interpretó al personaje de Rose Nylund de 1985 hasta 1992.

Con más de 115 créditos en diferentes producciones, White tuvo apariciones en producciones como Life with Elizabeth, Date with the Angels, The Love Boat, Mama's Family, The Golden Palace, Ladies Man, That '70s Show, Higglytown Heroes, Boston Legal, The Bold and the Beautiful, Pound Puppies y Hot in Cleveland.

Ha ganado cinco premios Emmy y un Golden Globe, además de varios Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards y hasta un Grammy. También ha recibido múltiples reconocimientos por su trayectoria.

Fuente: TMZ