¿Luto en la dinastía? Destrozada, nieta de Silvia Pinal anuncia trágica noticia: "No hay consuelo"

Ciudad de México.- Michelle Salas, nieta de la primera actriz Silvia Pinal, enciende alarmas en el espectáculo al anunciar que está destrozada y debía realizar un viaje de urgencia, además de pedir oraciones.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se sinceró con sus seguidores de Instagram y compartió que no la está pasando nada bien, pues se vio en la necesidad de hacer un viaje de urgencia porque uno de los seres más especiales para ella está en riesgo.

¿Hablaba de su abuela Silvia Pinal? Debido a que la actriz fue hospitalizada la semana pasada y sigue luchando contra el Covid-19 en casa, internautas pensaron que su salud había empeorado, sin embargo, lamentablemente se trata de su gatito Valentino.

Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro", inició Michelle Salas su mensaje.