¡Vuelve a Televisa! Tras desfigurarse con cirugías y 15 años vetada, actriz da exclusiva en 'Hoy'

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante Lucía Méndez, quien estuvo 15 años vetada de Televisa, nuevamente apareció en el programa Hoy y por primera vez habló en exclusiva sobre las supuestas cirugías estéticas que tiene.

Como se recordará, la intérprete de temas como Corazón de piedra fue vetada de San Ángel por más de una década luego de irse a Telemundo a grabar Marielena y triunfar en telenovelas de TV Azteca durante los años 90.

Y el problema se volvió mayor cuando la mencionada telenovela fue transmitida por el Ajusco en 1994, cuando recién comenzaba a surgir. Este "conflicto de intereses" llevó al dueño Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo a imponer el veto a la famosa.

Durante los últimos años, 'La Méndez' ya ha tenido la oportunidad de regresar a San Ángel y este Fin de Año brindó una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas en donde habló como nunca sobre sus supuestos arreglitos y tratamientos estéticos.

Aunque muchos de sus fans aseguran que acabó desfigurada, la diva de las telenovelas aseguró que ella ya dejó de darle importancia a estas críticas y negó haber abusado de las cirugías.

Lucía afirmó que ella jamás se ha desfigurado el rostro con arreglitos aunque sí admitió que de vez en cuando sí se pone Botox.

Es mentira, o sea, tú no puedes estarte cirugeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual, no te digo que no me pongo mi Botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome o en el quirófano", expresó incómoda.