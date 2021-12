Tras aventura con esposa de productor, Televisa vetó 15 años a galán; vende salsas para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial actor de telenovelas, quien estuvo 15 años vetado de Televisa, cuenta entre lágrimas cómo un productor de esa televisora lo vetó y hundió su carrera por iniciar un romance con su exesposa.

Se trata de Bobby Larios, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1996 luego de años de buscar una oportunidad en la actuación, sin embargo, se enfrentó a la peor pesadilla de un actor: el veto del productor de telenovelas Juan Osorio.

¿La razón? Bobby inició una relación con la cubana Niurka Marcos cuando grababan la telenovela Velo de novia en el 2003, y ella en ese entonces estaba casada con Osorio. Cuando se conocieron, la vedette se separó del padre de su hijo y desataron la polémica.

Tras quedar fuera de varios proyectos a causa de este castigo (quedó fuera de Mujer de Madera en el 2004), Bobby participó en La verdad oculta en el 2006 y se le cerraron las puertas. Tuvo que abandonar México para irse a Estados Unidos.

Bobby se vio obligado a emprender un negocio ante la falta de ingresos económicos por la pandemia y ya viviendo en en el país vecino comenzó a vender salsas y hasta se volvió coach de vida.

Este año, al fin la empresa de San Ángel lo perdonó y regresó a sus filas para el reality Inseparables luego de haber dado entrevistas a Venga la Alegría en TV Azteca.

A más de 15 años del escándalo, Bobby se sinceró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino y contó cómo la empresa en la que iba creciendo, lo dejó sin nada por el veto de Osorio.

En el fragmento que adelantaron del episodio de este domingo, Gustavo le pregunta sobre el romance con Niurka: "¿Cómo traspasó de la novela a la vida real?". "De repente había una problemática entre Juan y Niurka", cuenta.

Larios confesó lo que presuntamente Osorio le hacía, asegurando que se sintió muy humillado por él:

Me cortó una vez el cabello sentados, no sabía si responder o irme a los golpes... me sentí tan humillado por él".

"¿Cómo se enamoraron?", le pregunta Gustavo y Bobby revela: "Ahí viene la otra parte. Había muchas cámaras y salió y empezó a hablar y a decir que pasó. Él dijo que Niurka tenía un amante y era Bobby Larios. En ese momento, voltea y se me queda viendo Niurka y me dice: '¿Aguantas?' y le dije. 'Sí'. Me agarró la mano y de ahí me dijo: 'Vámonos de frente, porque lo que acaba de hacer y siempre ha hecho no se vale'".

Con lágrimas en los ojos, el actor contó cómo sufrió el veto.

Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida", mencionó a punto de quebrarse.

"¿O sea que Juan Osorio te corrió de Televisa?", le dice Infante y él dice: "Todos me vetaron por él, claro que me vetaron".

Según información difundida en el canal de YouTube de Alejandro Zúñiga, reflexionaron sobre la infidelidad de Osorio con Niurka, además de recordar la polémica que causó entonces al destaparse este romance.

A Bobby sí le destruyeron la vida y la carrera", dijeron.

Hace poco, Bobby confirmó que le detectaron cáncer de próstata, el cual pudo combatir a tiempo, ya que continúa tratándose para erradicar la enfermedad.

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga, Venga la Alegría y Gustavo Adolfo Infante, Instagram @inseparables.mx