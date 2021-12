Tras ser señalado de lavar dinero, Julión Álvarez defiende a Galilea Montijo y Ninel Conde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Julión Álvarez se mostró empático con Galilea Montijo y Ninel Conde, quienes recientemente fueron señaladas en el libro de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, sobre mujeres que se han visto relacionadas con el narcotráfico, ya sea de manera amorosa o sexual. En el libro no solo menciona a estas dos sino también a Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, Alicia Machado y Lucha Villa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Uno escoge su pareja, pero no sabe realmente si el empresario con el que está realmente es un empresario, o si de plano el corazón se enamoró de esa persona, y tú no eres responsable de lo que tu pareja haga", dijo el cantante, quien también se encuentra enfrentando un proceso legal en Estados Unidos, señalado como posible responsable de lavar dinero del narcotraficante Raúl Flores.

"Ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia, yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un 'se dice que', eso al gobierno estadounidense sí le llama la atención y por el simple hecho de ser mencionados caemos en esa lista que estoy yo y se entra en un supuesto que puede durar muchos años", agregó el cantante, quien además dijo que la afectación no solo es para ellos, sino para sus familias, pero también aceptó que es muy difícil blindarse.

Creo que sí podemos apoyarnos y hay que ser muy conscientes, créanme que en los señalamientos y en el 'sí será o no será' ya estamos bien afectados, o a la persona que esté señalada, a la familia, los papás o los hijos y es una mancha difícil de quitar”, expresó el chiapaneco.

Julión acudió este miércoles a los 25 años de Bandamax, donde señaló que ha vuelto satisfactoriamente a los conciertos, con llenos dentro de los lineamientos de seguridad, subiendo su música a Julión y su Norteño Banda. También dijo que espera que sus redes sociales se liberen pronto y en general, salir librado del problema legal que enfrenta.

Ojalá pronto, Rafa Márquez ya salió", comentó.

Fuente: El Universal