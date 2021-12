Hundió su carrera: Productor vetó a galán de Televisa; huyó de México y vendió pizzas para vivir

Ciudad de México.- Un controversial actor de telenovelas, quien estuvo 15 años vetado de Televisa por tener un romance con la esposa de un famoso productor, recuerda que tuvo que huir de México porque le cerraron las puertas por lo que hizo.

Se trata de Bobby Larios, quien debutó en Televisa en 1996 tras años 'picando piedra' en la actuación, sin embargo, acabó vetado por el productor de telenovelas Juan Osorio al iniciar un romance con su exesposa Niurka Marcos.

Bobby y la cubana se enamoraron cuando grababan la telenovela Velo de novia en el 2003, y ella en ese entonces estaba casada con Osorio, padre de su hijo. La vedette se terminó separando del productor y se desató el 'infierno' para Larios.

El actor reveló que el inicio de su romance con Niurka fue un montaje, asegurando que por un año fingieron el escándalo de ser amantes luego de que Osorio lo divulgara ante la prensa y lo señalara como su amante.

Fue fingido en un inicio para darle lo que él quería. Fue un proceso de meses, había mucha prensa, muchas entrevistas. Nosotros no teníamos intimidad pero teníamos que estar juntos por seguir lo que estaba pasando. Al principio empezó como un show (...) luego sí me enamoré, yo la quise mucho y le deseo el bien", dijo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, el actor contó que lo vetó de todos lados y ordenó que se le cerraran las puertas para hundir su carrera, por lo que decidió abandonar México para buscar una oportunidad en Estados Unidos y empezar de cero.

Fui obligado a salir de aquí, a irme, porque se me cerraron todas las puertas (...) fui orillado por eso y me acuerdo que Juan dijo un día y abiertamente, a todo el mundo: 'tú no vas a volver a pisar un escenario ni un foro de esta empresa, yo me encargo de eso' y lo cumplió".