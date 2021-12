Televisa la vetó: Tras perder 15 kilos y retiro de las novelas, actriz reaparece ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien triunfó en telenovelas de Televisa y tras su divorcio impactó al perder 15 kilos, es captada ahogada en llanto y preocupa a sus seguidores.

Se trata de la conductora puertorriqueña Adamari López, quien sorprendió en un video en donde se muestra sumamente desconsolada y alarmó a sus seguidores.

La integrante del reality de Telemundo Así se baila se ha vuelto un ejemplo a seguir por parte de sus seguidores, sobre todo después de su increíble transformación física, pues bajó drásticamente de peso tras anunciar su divorcio del bailarín Toni Costa.

La también actriz de proyectos como Gata salvaje y Amigas y rivales reapareció en un video de Instagram llorando, por lo que despertó la preocupación de sus seguidores, quienes le escribieron preguntándole qué ocurría.

Sin embargo, no sucedió nada malo y el susto pasó pronto, ya que la boricua hizo el video con lip sync y un filtro que la mostraba llorando a manera de broma, haciendo referencia a que es una persona que llora mucho en su vida diaria.

No entiendo por qué dicen que yo lloro mucho", dijo la conductora en la publicación a manera de sarcasmo.

Como se recordará, antes de ser conductora de televisión en Telemundo (Hoy Día), actuaba en México en diferentes telenovelas, en donde fue vetada de Televisa a finales de los 90.

El castigo sucedió en 1997 cuando la boricua buscaba debutar en la empresa de San Ángel en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, protagonizada por Verónica Castro.

Adamari contó que audicionó para el papel en el melodrama junto a Aracely Arámbula e Irán Castillo y aunque creía que el papel sería para cualquiera de ellas dos por ser más conocidas, al final triunfó y fue elegida, sin pensar lo que pasaría después.

Según contó Adamari, Televisa se dio cuenta que algunas de las telenovelas que hizo en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, la empresa de la competencia. Esto para ellos no era negociable, por lo que la vetaron y sacaron de la telenovela.

Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata".