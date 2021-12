Tras compartir escandalosa FOTO, Danna Paola aclara si tiene Covid-19: "Me puse muy malita"

Ciudad de México.- Danna Paola, la popular exactriz de Televisa, compartió en sus redes sociales una fotografía que asustó a sus fanáticos, pues usaba una mascarilla de oxígeno. Ahora informó si esto se debe a que se contagió de Covid-19.

Luego de que la popular cantante de Oye, Pablo publicara una foto en sus historias de Instagram con una mascarilla de oxígeno y el mensaje "Abríguense, amiguitos", aclaró a través de su cuenta de Twitter que no tiene Covid-19 y que solo se enfermó de resfriado de temporada.

En la imagen, la historia de Danna Paola con una mascarilla de oxígeno.

Eso sí, detalló que el malestar que adquirió la "puso muy malita" y que por eso tuvo que usar mascarilla de oxígeno.

Bebés gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es Covid-19”, escribió la cantante de 'Yo No Bailo Sola'.