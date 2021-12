Tras dejar TV Azteca y unirse a 'Hoy', polémico conductor traiciona a Chapoy y la desenmascara

Ciudad de México.- Un famoso conductor y youtuber, quien estuvo 8 años en TV Azteca y fue reportero en Ventaneando, 'desenmascaró' a Pati Chapoy y reveló su verdadera cara luego de que la semana pasada pusiera en jaque al elenco del programa Hoy de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pati, quien lleva 28 años en TV Azteca, se ha caracterizado por su seriedad ante las cámaras, sin embargo, cuando se subió con el 'Escorpión Dorado', personaje interpretado por Alex Montiel, mostró una cara nunca antes vista de ella.

El influencer y conductor habló sobre su experiencia durante la entrevista con la titular de Ventaneando, revelando cómo se portó en realidad la periodista de espectáculos y destapando detalles de su personalidad ahí que nadie sabía.

En su sección 'Anecdotario', Montiel reveló que tenía pensada una imagen muy particular de Pati, como que sería muy seria, sin embargo, todo esto resultó siendo lo contrario.

La neta sí pensaba que había una posibilidad de que fuera un poquito más seria, menos suelta, más acartonada, más a la defensiva o menos abierta (...) A ella se le ocurrió decir no sé por qué... a ver, Pati en el buen sentido de la palabra es una provocadora profesional, sabe poner el tema en la mesa y que la gente lo comente. Entonces dijo: 'Sí, ya acepté subirme al Escorpión pero yo diré las preguntas'".

El conductor contó que sabía que la intención de Pati era iniciar la conversación, pero aseguró que también podía irse del otro lado y terminar siendo él el entrevistado como ya le ha pasado con otras personalidades, quienes han querido tomar el control.

Montiel incluso habló de la supuesta condición que puso Pati para subirse, pues aseguró que ella era la que iba a hacer las preguntas.

Obviamente jamás me dijo eso, jamás fue una condición para que yo la subiera. Una de que: 'sí, yo haré las preguntas pero no te pases por acá'. No, jamás, nada de eso. Menos con la actitud que tomó. Empecé a hacer la voz del 'Escorpión' y Pati se moría de risa".