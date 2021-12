Tras unirse a 'Hoy' y veto de ejecutivos en TV Azteca, conductora deja foro de 'VLA' ¿por Televisa?

Ciudad de México.- Una querida conductora de Venga la Alegría abandona el programa matutino luego de tres años en TV Azteca y un supuesto veto de parte de ejecutivos del canal.

Se trata de la guapa reina de belleza Kristal Silva, quien decidió cambiar por este fin de semana los foros de Venga la Alegría y se presentará en otro programa nocturno. ¿Se va a Televisa?

No, pues aunque hace algunos años estuvo en el programa Hoy, la también exparticipante de Survivor México no se incorpora a ningún proyecto de la empresa de San Ángel, sino a uno en el Ajusco.

De la mano de su compañero de Venga la Alegría Roger González, harán pareja para derrotar en una competencia de baile a Rafa Mercadante y Esmeralda Ugalde, de Corazón Grupero en Todos a bailar.

Este programa, al aire todos los sábados a las 20:00 horas de la noche y conducido por Ingrid Coronado, verá a las dos parejas darlo todo en el escenario para ver quién gana el reto.

¡Se aproxima un intenso enfrentamiento! Venga La Alegría VS Corazón Grupero en la pista de #TodosABailar ¡Será completamente EN VIVO a las 8:00 p.m., por Azteca UNO!", anunciaron en las redes oficiales de Azteca Uno.

Como se recordará, hace unos meses se rumoró que Kristal se iba a Telemundo y hasta que fue castigada por ejecutivos de TV Azteca el pasado mes de agosto por haberse querido salir antes del reality Survivor México para casarse con su ahora esposo.

Se dijo que altos mandos se habrían molestado con ella porque presuntamente armó una estrategia para salir del reality para poder casarse, lo que causó que la castigaran y vetaran su boda del matutino.

Así lo informó Ana María Alvarado, exconductora de Venga la Alegría, quien ahora está en Sale el Sol, sin embargo, no fue confirmado.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", dijo.