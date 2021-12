Adiós Televisa: Tras 'traición' con TV Azteca, conductora renuncia a 'Hoy' y Legarreta la despide

Ciudad de México.- Hace unos días, unos famosos conductores del programa Hoy decidieron renunciar y abandonaron la competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy por decisión propia, dejando a todos con el corazón roto.

Se trata de 'La Chupitos' y 'El Indio' Brayan, quienes decidieron dejar la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy al considerar que había parejas que merecían ganar más que ellos, aunque se habían convertido en los favoritos del público en el matutino de Televisa.

"Lo más justo y más honesto es que la final y lo que viene la rompan los que verdaderamente están igual en nivel y condición porque este es un concurso de baile", dijo 'El Indio'.

Andrea Legarreta, sumamente conmovida y al borde del llanto, se despidió de la pareja y abrazó a 'La Chupitos', dedicándole un mensaje y confirmando su salida:

Reiteraron que era el momento de retirarse, aunque agradecieron profundamente al público por su apoyo.

Quedarnos en la final era como quitarle el lugar a alguien más (...) sí bailamos pero no tenemos el nivel que están manejando ellos.... alguien que en verdad lo merecía, no hay que ser egoísta y saber retirarse cuando hay que retirarse", dijeron ambos.

Durante la sección ¿De qué me hablas? del programa Shanik Berman arremetió contra ellos asegurando que estuvieron "persiguiendo la chuleta" y cuando al fin la consiguieron la dejaron botada, sin embargo, Andrea Escalona reaccionó impactada ya que aseguró que ella no sabía.

¿Les digo algo? A mí me agarraron en curva. ¿Cómo que renunciaron los tilines? Me decían que hiciera algo y pues aunque a mí me gustaría amarrar a los tilines, no se puede", dijo.