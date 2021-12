Adiós TV Azteca: Tras despido de 'VLA' y veto de ejecutivos, exconductor de 'Hoy' vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser despedido del matutino Venga la Alegría hace unas semanas, un famoso conductor regresa a Televisa luego de haber quedado vetado y haberse ido a TV Azteca.

Se trata de Carlos Eduardo Rico, quien estuvo más de 20 años en las filas de Televisa hasta que se quedó sin trabajo. Incluso, se dijo que tras irse a Estados Unidos a buscar empleo en Estrella TV, habría sido vetado por órdenes de ejecutivos.

El comediante formó parte de programas del canal de Las Estrellas como el programa Hoy, Humor Es... Los Comediantes, Va de Nuez en Cuando, Otro Rollo y telenovelas como Salomé, ¡Vivan los niños! y Cachito de cielo.

Luego de verse en una situación laboral complicada durante la pandemia, el exconductor del programa Hoy decidió organizar sus propios shows y giras de comedia, hasta que este año se integró al reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría.

Incluso, en el 2018 había estado en el programa Todo un show de TV Azteca, pero en esta ocasión se quedó varias semanas compitiendo, hasta que fue despedido el pasado mes de noviembre de la competencia.

Tras su despido del Ajusco, el conductor fue visto de nueva en Televisa en el programa Más Noche de Israel Jaitovich, el cual está al aire en Las Estrellas y Distrito Comedia, donde presumió sus dotes para hacer reír e hizo tremendas confesiones.

Una de ellas fue contra el matutino Hoy, a quienes señaló por no invitarlo a su 23 aniversario hace unos meses.

Fui el que empezó los chistes en el programa Hoy, no me invitaron al aniversario, pero yo inicié los chistes", dijo.

El comediante también platicó de su experiencia en Big Brother y también afirmó que considera a Televisa su casa, dando un duro golpe a TV Azteca.

Siempre sentiré a Televisa y agradeceré a Televisa, mi casa. Si alguna cosa que pongo de condición a cualquier televisora que voy es: permítanme de hablar bien de quién me dio la oportunidad, que es Televisa", mencionó.

Además, contó que nunca ha sido un hombre de escándalos y reveló que muchas revistas y medios no lo toman en cuenta por esta razón: "A lo mejor por eso no fui noticia, jamás en mi vida he probado una droga".

