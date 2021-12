Desde la cárcel, galán de Televisa hace dura súplica en 'Hoy'; vende tamales para sobrevivir

Ciudad de México.- El conocido actor de telenovelas Héctor Parra, quien está preso luego de haber sido acusado de presunto abuso sexual contra su propia hija, manda una desgarradora súplica desde la cárcel.

El histrión de Televisa y TV Azteca fue acusado por su hija Alexa Parra, a quien tuvo con su expareja Ginny Hoffman, de presunto abuso hace unos meses y fue detenido en junio. Desde entonces, continúa su proceso legal tras las rejas.

El actor de melodramas como La Usurpadora, le ha pedido a su hija que diga la verdad, pues insiste en que él es inocente. Además, él ha mencionado públicamente que la perdona por todo, ya que él sabe que presuntamente estaría siendo "manipulada en su contra" por Ginny.

A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio, que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", mencionó entonces.

El actor no la ha pasado nada bien desde que está en la cárcel, pues ha tenido que seguir un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico que le ayude a sobrellevar este difícil y doloroso proceso.

Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar; estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente", comentó.