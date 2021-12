¿Es gay? Tras perder exclusividad en Televisa, Marco Antonio Regil se confiesa ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido conductor Marco Antonio Regil, quien estuvo más de 20 años en Televisa y luego renunció a su contrato de exclusividad para irse a Estados Unidos, hizo tremendas confesiones en entrevista con Yordi Rosado.

Tras rumores sobre su orientación sexual luego de haber abandonado la empresa de San Ángel y un supuesto desprecio de TV Azteca, el conductor se sinceró con el conductor para su canal de YouTube y hasta rompió en llanto, conmoviendo a Yordi hasta las lágrimas.

Regil, quien saltó a la fama en programas como Atínale al Precio y 100 Mexicanos dijeron, primero reveló lo que sufrió con el rechazo de su padre, quien era alcohólico y no estaba con su madre, por lo que creció sin él.

Yo crecí de niño con el caso de que 'tu padre te quiere secuestrar'", contó tras revelar su madre no tenía un lugar seguro donde dejarlo, pues vivían huyendo de su papá.

Al conocerlo se llevó la sorpresa de que era alguien muy inteligente y pudo comprender cómo su madre se enamoró de él en su momento, sin embargo, cuando fue a pasar unos meses con él al hotel donde vivía, este lo trató muy mal pues se la pasó bebiendo y Regil descubrió que era alguien "racista". Él murió cuando él tenía 17 años y este se disculpó con él en una carta que lo hizo llorar.

Tú me diste amor y yo no supe qué hacer", fue el mensaje que le dejó, haciendo que Marco rompiera en llanto en la entrevista al recordarlo.

El exconductor de Telemundo también habló de lo doloroso que fue la muerte de su madre, quien padecía Alzhéimer. Regil nunca dejó de cuidarla y estuvo con ella hasta su último momento de lucidez, en el que ella lo pudo reconocer y hasta cantaron Cielito lindo.

Durante la charla, el conductor recordó que cuando doctores le dijeron que le quedaban días de vida a su madre, vio cómo el cuerpo de su madre se iba descomponiendo poco a poco mientras moría.

Entre lágrimas, reveló que hasta tuvo que ayudar a un hombre de la funeraria a meter el cadáver de su mamá dentro de una bolsa. Tras esto, salió de la clínica durante la madrugada y fue a un parque, asegurando que pensó que se iba a volver "loco de dolor".

Empecé a gritar desesperado. Me hinqué y grité y le pegaba al pasto. Sentí que me estaba volviendo loco y viendo atrás, durante los primeros meses hice muchas tonterías y digo: 'Wow, el dolor me estaba volviendo loco'", dijo ahogado en llanto.

Regil contó que su muerte sirvió para enterarse de que todo lo que había hecho era para que su madre se sintiera orgullosa, lo cual lo hizo caer en crisis e ir a terapia para poder recuperarse de la pérdida, además de mencionar que en su punto más crítico ya no quería vivir.

Nunca pensé en suicidarme, pero sí llegué a decir que no tenía intenciones de vivir", dijo.

Explicó que aún le sigue doliendo mucho su partida y no lo ha superado, asegurando que aún la ve en sueños.

Posteriormente, el conductor habló de su vida personal y sus amores, ya que es bien sabido que anduvo con varias reinas de belleza. Regil compartió que estuvo a punto de casarse con la Miss Nuevo León Silvia Salgado, sin embargo, canceló el enlace con todo pagado porque eran una pareja tóxica.

Lo mejor que le pudo haber pasado a ella y a mí es que rompiéramos esa boda porque nuestro estilo de vida era agua y aceite (...) su familia es muy conservadora, muy católica y yo era liberal", dijo.

Tras hablar también de su romance con Adamari López, y que este terminó porque él era muy celoso y no toleraba verla hacer una escena de pasión en la pantalla chica, Yordi le preguntó si podría enamorarse "más que de un género, de una persona", y respondió:

Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer entonces yo creo que me he enamorado a nivel amigos. Hay amigos que adoro y quiero, eso es amor pero nunca he sentido atracción física por otro hombre".

Y reiteró que no es gay, asegurando que le encantan las mujeres y nunca ha sentido nada por su mismo género: "A mí me gustan mucho las mujeres, sobre todo las femeninas. Me gusta mucho la faldita, taconcitos, el cabello largo. Yo veo eso y me derrito. Enamorarme con amor puro, yo amo a mis amigos, pero amor romántico nunca he sentido atracción por alguien que no sea una mujer", concluyó.

