Guerra en TV Azteca: Ingrid Coronado denuncia a su ex por abuso y hunde a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Ingrid Coronado explotó contra Charly Lopez, pues luego de que él la acusara de ser responsable del distanciamiento con su hijo, querer quitarle la casa y acusarla de haberle sido infiel, ahora la conductora ha procedido legalmente contra él.

En entrevista exclusiva con Venga la Alegría, en TV Azteca, Ingrid fue cuestionada sobre qué haría al respecto y dijo:

Pronto tendrán noticias mías... ya lo verán muy pronto".

Sin embargo, mencionó que ha resultado muy afectada emocionalmente y dijo: "Es triste pero la gente me conoce, sabe quién soy. Yo estoy trabajando muy duro para hacer un buen trabajo en mi programa, en la radio y como mamá (...) Mi amor por ellos es enorme y siempre haré todo lo necesario para poder darles una buena vida y tener una relación cercana".

Por otro lado, en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante reveló que la conductora demandó a Charly y también a él porque fue en su programa en el que el exGaribaldi hizo estas declaraciones sobre Ingrid.

Hay un apercibimiento judicial en contra de Charly López (Garibaldi) y en contra mía. Aquí ya se hizo un escándalo porque vino la policía de investigación con dos patrullas a buscarme la semana pasada, el viernes".

Sobre las acusaciones en su contra, Infante detalló: "La realidad es que la señora que estamos viendo ahí en pantalla, Ingrid, puso una denuncia en contra de Charly y en contra mía, primero porque Charly fue a mi programa, entonces ahí él estuvo hablando, de que era una mala mujer ella y demás. Entonces yo le pregunté: 'dices que te robó, que es una mala mujer, que esto, que lo otro, a lo mejor te quiere meter a la cárcel', eso fue lo que yo dije, y ella dice que yo la estoy discriminando, discriminación de género o algo así".

Sin embargo, Gustavo Adolfo manifestó que el proceso legal contra López es más delicado, pues lo acusa de violación.

Pero en contra de Charly si está muy fuerte porque habla de violaciones, Charly a ella, que la abusaba sexualmente. Está en la denuncia que tengo yo en mi poder, y el día de mañana yo tengo que estar a las 10:30 de la mañana, por supuesto que voy a estar”.

Asimismo, el comunicador aseguró que ya accedió a una de las peticiones de Coronado: "Ella está solicitando que baje el video de YouTube de esa entrevista, yo cuando comenté con mis jefes lo que me había llegado, me dijeron: 'Gustavo, hay que bajar los videos', y bajaron todos los videos que existen del tema, pero yo mañana a las 10:30 de la mañana estaré en el juzgado. Charly tiene que ir también, pero que Ingrid no va a ir, porque como es la víctima y tiene miedo, de que le podamos hacer algo, ¿qué le voy a hacer?, ella lo va a hacer vía zoom".

Por último, Gustavo hizo referencia a la libertad de expresión que deben tener los periodistas para entrevistar a los artistas, y dio a conocer otro de los motivos de la denuncia de Ingrid contra Charly.

Totalmente, ya no se puede decir nada, o sea, porque te denuncian de lo que sea, yo no aseguré nada, yo nada más pregunté, ante las declaraciones de Charly, de si era una mala mujer, que si lo quería meter a la cárcel, y también dice que violencia de género porque Charly dijo que el futbolista no tenía la culpa porque él era soltero y la casada era ella, y también habla de que un día fue al aeropuerto Charly y que amenazó con golpear a compañeros de trabajo de otra televisora", remató.

Como se recordará, en días pasados Charly aseguró que la conductora lo engañó no solo con un futbolista conocido sino también con un compañero de trabajo.

No nada más con (el futbolista), con otra persona que trabajaba en la televisora. No con un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa que estaba de hecho con Fernando del Solar", dijo Charly en entrevista para el programa 'De Primera Mano'.

