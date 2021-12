Tras duro proceso legal, Gustavo Adolfo Infante revela si hará las paces con Gaby Spanic

Ciudad de México.- Luego de varios meses de problemas legales, Gustavo Adolfo Infante volvió a hablar de su tensa relación con Gaby Spanic y reveló si están en planes de reconciliación y cerca de llegar a un acuerdo.

Durante el programa Sale al sol, el presentador confesó que está dispuesto a entablar un diálogo con la actriz y llegar a un acuerdo sobre el tema monetario que la famosa le deberá pagar y así quedar en buenos términos.

La señora Gaby Spanic me mandó un texto en donde me dijo que quería hablar conmigo y por supuesto que sí; ¿quién soy yo para no hablar con Gaby Spanic?", comentó el periodista.