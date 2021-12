¡A punto de morir! Tras veto de Televisa y pesar 122 kilos, conductor de TV Azteca 'cae' en coma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, cantante y conductor, quien hace unos meses habría sido vetado de Televisa por irse a la competencia TV Azteca, confesó públicamente que estuvo a punto de morir y que hasta había caído en coma debido a una delicada situación.

Se trata del controversial artista español Miguel Bosé, quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por su postura sobre el Covid-19 ya que no cree en la enfermedad y constantemente ha advertido a sus fans sobre teorías de conspiración en torno a la creación de la pandemia.

Durante este 2021 el intérprete de 65 años de edad dio tremenda sorpresa al unirse a las filas de TV Azteca para fungir como coach de La Voz Azteca pese a que sus últimos proyectos en televisión habían sido con la empresa de San Ángel donde también participó en el mismo reality y además en Pequeños Gigantes.

El canal de YouTube El Borlote aseguró que Televisa había fichado a Bosé como persona no grata por esta traición y señalaron que al igual que otras artistas, él estaría vetado: "Televisa, empresa donde dicen ya no existen los vetos, amplió su lista de personas de las cuales no se puede hablar ni para bien ni para mal, mucho menos podrán entrar a cualquier instalación de la empresa, y ahí estaría Miguel Bosé".

Bosé, quien confesó que llegó a pesar 122 kilos en el pasado y aclaró que no le molesta dejarse ver con sobrepeso, reapareció recientemente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y detalló que dentro de su libro El hijo del Capitán Trueno, hablará sobre cómo se inició en la cacería y que esto lo llevó a estar al filo de la muerte pues lo metieron dentro del ciervo que él mismo había matado.

Vaciaron el animal, me metieron dentro y me cosieron y ahí me dejaron. Yo me desmayé. La claustrofobia, la falta de aire, sobre todo de la brutalidad", dijo y explicó que ahora le parece negativa la cacería.

El intérprete de Amante bandido confesó que contrajo malaria en Mozambique, al sur de África, y esta enfermedad lo hizo caer en coma alrededor de un mes pero para él solo fueron minutos, sin embargo, casi le arrebata la vida.

La malaria estaba muy adelantada y caí en coma y el periodo de coma al estar fuera para mí no, y ahí lo cuento, no tuve la sensación que fuese más allá de 10 minutos. Fue una cosa bastante rápida. Vi esta luz fortísima, clarísima, una ausencia total de dolor, para mí fueron 10 minutos para el tiempo de los relojes fue pasado un mes", explicó.

Fuente: YouTube Sale el Sol y El Borlote