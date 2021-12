Bomba en TV Azteca: Tras fracaso, ex de Ingrid Coronado la desenmascara y exhibe oscuro pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y conductora mexicana Ingrid Coronado, quien acaba de volver a TV Azteca tras varios años ausente, se encuentra viviendo una difícil situación pues su expareja Charly López nuevamente estalló en su contra y la tachó de ser una "aprovechada".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La presentadora estelar de Todos a bailar, reality que ha desatado críticas y que podría convertirse en todo un fracaso, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en donde expone que sufrió violencia de género por parte del exintegrante de Garibaldi y del periodista Gustavo Adolfo Infante pues en el programa De primera mano ambos hicieron polémicas declaraciones y dijo que los había demandado.

Solicité a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el otorgamiento de medidas de protección consistentes en: (A) la eliminación del contenido digital por virtud del cual sufrí violencia mediática; y (B) la orden a los agresores para que se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios y constitutivos de violencia de género en mi perjuicio", escribió.

Pero su ex Charly López ya se había adelantado y había llamado a los medios a una conferencia de prensa en donde expuso que Coronado supuestamente lo quiere dejar en la calle y se quiere apoderar de su casa, de la cual él sería el único dueño.

Ella firmó el documento de la cesión de derechos pero le quiero decir que encontré el documento y está cayendo en falsedad de declaraciones, se aprovechó de la situación... yo me molesté mucho... ella está mintiendo, la casa se le pagó en tiempo y forma", contó Charly a los reporteros.

"Estamos hablando de hace casi 17 años ¿por qué la señora Ingrid no interpuso una denuncia porque me metí a la casa sin autorización? ¿por qué no levantó una denuncia en mí contra porque tomé posición de mi casa? ¿por qué se aprovecha de esta situación que no encontré el documento, me hizo una mala jugada la señora, se aprovechó".

López también aseguró que no se separó de la conductora por sus problemas con el alcohol y aseguró que la culpable "fue ella" pues le puso el cuerno "y todo el medio lo sabía".

Asimismo, el modelo y cantante nuevamente hizo fuertes declaraciones contra la madre de su hijo Emiliano y señaló que con él no vivió ningún tipo de violencia, pero aseguró que Ingrid sí tuvo otra pareja que la trató mal y supuestamente agredió.

Si hubiera pasado esto (abuso) hace 17 años ¿por qué no me demandó? 'oiga me pega, me viola' pero me preguntó ¿por qué está haciendo esto?...".

Fuente: Instagram @ingridcoronadomx, YouTube Edén Dorantes e Infobae