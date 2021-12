¡Cuenta regresiva! Danna Paola despide el año con emotivas fotos y videos del 2021

Ciudad de México.- La cantante y actriz Danna Paola ha estado muy activa en sus redes sociales para informar a sus fanáticos su estado de salud por contraer un fuerte resfriado. Sin embargo, esta vez decidió compartir una conmovedora publicación para cerrar el 2021.

Desde su perfil oficial de Instagram, la intérprete de Mala Fama publicó una serie de fotos y videos que resumen los mejores momentos que vivió durante el año en curso.

En estas se ve a Danna Paola dando conciertos, viajando por el mundo y disfrutando de cálidas tardes que le otorgaron grandes experiencias.

Como he estado enferma estos días, me puse a revisar mi carrete del 2021 y tengo muchos highlights de momentos que me hicieron sonreír mucho y me generan melancolía sobre lo vivido este año y quiero compartirlos con mucho amor".