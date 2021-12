¡Malas noticias! Muere hijo de famoso actor por cáncer cerebral a la edad de 5 meses

Estados Unidos.- Una de las malas noticias dentro de la farándula se la llevó el comediante y actor Nick Cannon, quien está de luto por sufrir una pérdida repentina y que decidió anunciar su dolor tras la partida de un importante ser en su vida.

Se trata de su hijo Zen, el cual falleció por cáncer cerebral a los cinco meses de nacido; un acontecimiento que marcó tanto al intérprete de 41 años y a su esposa Alyssa Scott. Nick Cannon detalló que su hijo no pudo librar la batalla contra la hidrocefalia, una de las múltiples formas de cáncer cerebral.

A través de un programa local, el actor Nick Cannon rompió en silencio y reveló el sufrimiento que le causa la partida de Zen, mientras las lágrimas invadieron su voz y su vista. Al igual compartió su experiencia al lidiar con una persona que tiene cáncer.

Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo (..) Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño, una cabeza de Cannon. No pensamos nada en eso. Pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respirar. Pensamos que sería una rutina", indicó en el programa local.