Maribel Guardia defiende a Galilea Montijo y demás artistas vinculados al narco y exige pruebas

Ciudad de México.- La famosa costarricense Maribel Guardia salió en defensa de los artistas como Galilea Montijo que recientemente fueron vinculados al narco y señaló que muchas veces estas delicadas acusaciones no son probadas con hechos reales, pero la carrera del involucrado sí acaba afectada.

La semana pasada la conductora tapatía desmintió llorando en sus redes sociales cualquier tipo de nexos con el crimen organizado y la exreina de belleza de 62 años fue una de las primeras en expresarle su apoyo.

Ahora en una entrevista con el programa Sale el Sol, Guardia de nueva cuenta salió a defender a los famosos que fueron señalados dentro del libro de Anabel Hernández Emma y las otras señoras del narco.

Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma, y siempre digo 'el que tiene una pluma en la mano y el que tiene un micrófono tiene que tener mucho cuidado', porque puedes acabar pues con la reputación, con la vida, con el prestigio de una persona, es muy fácil señalar a alguien, bueno, enséñame una foto, enséñame un video, porque pues testigos falsos puede haber muchos”, expresó.

Posteriormente, la artista recordó que su exesposo Joan Sebastian también vivió mucho tiempo bajo la sombra de este tipo de señalamientos en su contra.

A mí me duele mucho por Joan, porque pues yo como lo conocí y sé bien la clase de persona que era y el ser humano que era, podría hablar mal de él, pero es que no tengo nada malo que hablar de él. Joan trabajó toda su vida, era obsesivo con el trabajo, y tampoco es un hombre que acumuló grandes riquezas, compraba sus casitas ahí, pero no dejó ni siquiera dinero”, explicó al respecto.

De la misma manera, la conductora y actriz de Televisa aseguró que su hijo Julián Figueroa ha preferido hacer caso omiso a estos rumores sobre su difunto padre.

Julián ni ha leído nada de eso, y obviamente ya está acostumbrado un poco desde pequeñito a estar expuesto a estas cosas y obviamente conoció a su papá, sabía la clase de persona que era y con eso se queda".

Conjuntamente, Maribel contó que ella ha sido muy cuidadosa con este tema, por lo que ha puesto algunos candados para poder realizar sus presentaciones privadas.

Siempre he tenido una (línea), también por ser mujer, de no trabajar en casas, yo no trabajo en casas particulares, a no ser que sea de gente muy conocida como de familias que conoces, que sabes que está la esposa, el señor, pero gente conocida, pero no, yo no voy a casas particulares a trabajar por lo mismo, es que no sabes a dónde vas, y ya estando adentro que Dios te ampare", destacó.

Cambiando de tema, Guardia externó su interés por adquirir el tercer refuerzo de la vacuna contra la Covid-19: "Yo ya me quiero poner la tercera vacuna, porque ya llevo dos, pero más vale, bueno, ya pasaron más de seis meses que me puse la segunda, así que ya me quiero poner la tercera, hay que cuidarse y seguir con esta zozobra, pero tratar de seguir trabajando".

