Tras 11 años en Televisa y suplicar de rodillas por trabajo, galán da dolorosa noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas, quien lleva 11 años en Televisa, dio una dolorosa noticia en el programa Hoy luego de haber suplicado de rodillas que lo contemplaran para la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Se trata de Josh Gutiérrez, quien ha aparecido en melodramas como Miss XV, Vencer el desamor y ¿Te acuerdas de mí?. El actor es pareja de Romina Marcos, hija de Niurka, en el concurso de baile de Hoy, sin embargo, hace unas semanas casi queda fuera.

Tras faltar a varios ensayos y a las primeras presentaciones del reality en un inicio por compromisos de trabajo, Romina se molestó con él y pidió que la cambiaran de pareja, sin embargo, Josh se puso de rodillas y le suplicó lo perdonara y ella accedió.

Ahora son de las parejas más fuertes en la competencia, sin embargo, este martes el actor sufrió un terrible accidente que lo dejó sangrando, dejando en shock a todos en el foro y haciendo llorar a Romina.

Mientras ensayaban, el actor sufrió un doloroso accidente en el labio, luego de que Romina asegurara que "le ha pasado de todo". Josh contó que por falta de coordinación, terminó reventándose el labio, mostrando la herida a la cámara.

No estoy estresado con eso, lo voy a seguir haciendo, aunque me des otro madr...", dijo el actor entre risas para tranquilizar a Romina, quien estaba llorando.

Entre lágrimas, la hija de Niurka dijo: "Pero esque cuando pasan esas cosas ya no me preocupo mucho, ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en no pegarte".

Posteriormente, luego de que lo revisaran en la enfermería de la televisora, Romina se tranquilizó y mencionó: "Disfruten la bachata que le costó un labio a Josh (...) Queremos estar en la final, seguir bailando y llegándole al público así que vamos con todo".

La presentación enamoró a los jueces y subió la temperatura del foro pues ambos sellaron su baile con un sensual beso. Andrea Legarreta, por su parte, dijo que "se le puso la piel chinita" por la sensualidad que demostraron ambos y recordó cuando Romina no lo quería de pareja por incumplir, asegurando que fue la mejor decisión que se quedaran juntos.

Latin Lover los felicitó y aseguró que los quiere en la final, además de pedirles que se diviertan. Lolita Cortés, por su parte, les dijo lo contrario, pues comentó que se veían muy inseguros y les "tambaleaban las piernas y tobillos", obteniendo 24 puntos al final.

No es el momento de darse por vencidos, saben de lo que están hechos", les dijo Lolita.

