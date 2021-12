Tras desfigurarse con cirugías y despido de TV Azteca, actriz de Televisa hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y bailarina Lyn May, quien ha sido muy criticada por sus múltiples cirugías en el rostro y hace poco renunció a un proyecto de TV Azteca, dejó en shock a la prensa pues realizó una revelación y de una vez por todas confiesa si tiene nexos con narcos.

La aclamada vedette cubana 'traicionó' a Televisa hace unos meses al unirse a las filas del Ajusco para participar en el concurso ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría, sin embargo, abandonó la competencia por decisión propia tras haber levantado mucha polémica debido a su comportamiento y vocabulario frente a las cámaras.

Recientemente, Lyn fue captada en un evento público donde se le cuestionó si ella tuvo romances con integrantes del crimen organizado y ella aclaró que nunca se relacionó con ellos, pero dijo que sí trataron de cortejarla pero ella nunca aceptó.

Claro que sí. Yo he tenido muchos muchos mafiosos y narcos cortejándome y yo no he aceptado", declaró la actriz de forma inesperada.

Sin embargo, aseguró que nunca aceptó sus regalos y dijo que tampoco anduvo con capos porque no son su tipo de hombre: "A mí me han gustado los productores, los que hacen películas, o sea he tenido muchos novios, muchas v... pero nunca del narco".

Tienes que andar en la lumbre y no quemarte porque pues si te contratan, no sabes quién te contrata. Vas a algún palenque y sí claro lo haces y te pagan, pero no sabes quién te está contratando. Yo he trabajado para todo el mundo, pero yo hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo, me pagan y me voy", agregó.

Ya para finalizar, Lyn salió en defensa de los artistas que fueron expuestos recientemente en el libro Emma y las otras mujeres del narco y así arremetió en contra de los periodistas que crean contenido de este tipo.

No debes hacerlo porque no está muy bien que los compañeros anden en esas mama... La escritora que hizo eso, lo hizo mal porque eso ya tiene, cuánto tiempo tiene que se murió ese hombre y apenas lo están sacando, ¡qué no ching... por favor! Dejen a las compañeras en paz", comentó molesta.

