Tras vender donas para vivir y unirse a 'Hoy', actriz deja Televisa y rompe en llanto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien renunció a su programa en Televisa para perseguir otros proyectos luego de 9 años en la empresa, aparece en la competencia conmovida hasta las lágrimas. ¿Se cambia a TV Azteca?

Se trata de Michelle Rodríguez, quien sorprendió durante la pandemia por Covid-19 al revelar que ante la falta de trabajo se vio en la necesidad de vender donas para generar ingresos.

Apenas en octubre pasado, la comediante confirmó que dejaba el programa Faisy Nights para dedicarse a buscar su internacionalización en una película co-producción México-España.

La actriz de la exitosa serie 40 y 20, quien hace poco estuvo en el programa Hoy para promocionar su obra de teatro Agotados, ahora reapareció en otro matutino tras abandonar los foros de la empresa de San Ángel. Pero no en Venga la Alegría del Ajusco, sino en Sale el Sol.

La conductora de Me Caigo de Risa debutó en el matutino de Imagen Televisión y platicó con Tania Karam, quien la ayudó a contactar con sus ángeles. La experta le pidió a Michelle que se cuidara del estrés, ya que este le causa muchos problemas gastrointestinales.

Le comentó que los ángeles le piden que deje de autosabotearse, "que tome decisiones sin miedo y cuide su estómago".

Me dicen que te dejes amar... que quieres a veces muchas veces hacer por todos los demás lo que necesitan hacer por ellos mismos. Necesitas dejarlos crecer, que den sus propios pasos y no solo ser tú la mamá gallina, la que cuida de otros".

Posteriormente, le dio un emotivo mensaje que le mandaba su amigo, el fallecido actor Octavio Castro, mismo que hizo que Michelle se ahogara en llanto.

Me pide que te diga: 'el primero que le ha dicho que crea en ella misma soy yo. Yo se lo he dicho muchas veces, que crea en ella'. Me pide que diga: 'Eres una chin... dile que la amo, que la adoro y gracias por todo lo que le diste y fuiste su incondicional. Que él se va a quedar contigo como un angelito. Que cada vez que haces oración está contigo'", dijo Tania a Michelle.