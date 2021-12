VIDEO: Flor Amargo anuncia ruptura amorosa con su novia; estos fueron los duros motivos

Ciudad de México.- En noviembre de 2020, la cantante Flor Amargo abrió su corazón y confesó en redes sociales ser abiertamente homosexual e incluso le presentó a sus fans a su novia, una mujer de nombre Lolita.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Un año después de este importante momento, la instrumentista dio la triste noticia de que su relación llegó a su fin. A través de un video compartido en redes sociales, Flor explicó a qué de debió el inesperado rompimiento.

La cantante de 33 años compartió que ambas sufrieron bastante durante su romance debido a que se volvieron controladoras; sin embargo, lo vivido le queda como una experiencia y no desea repetirlo con ninguna otra pareja.

Emma Mayte Carballo, su nombre real, también destacó que esta relación le queda como una experiencia y el deseo de no volver a repetir los mismos errores: la dependencia sentimental a su pareja.

Estoy muy contenta de darte este mensaje de toda mi alma y mi corazón, este mensaje que viene del dolor más grande de mi vida. Tú sabes que me separé y si no lo sabes te lo informo…luego me preguntan ¿Y Lolita? Está en su vida, la amo y fue una de las partes más hermosas de mi vida, tuvimos que terminar porque cuando hay mucho amor en una relación a veces son tantas las ganas de proteger a tu pareja que controlas a tu pareja, y la otra persona también como ama tanto se deja controlar", dijo.