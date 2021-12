VIDEO: Julio César Chávez logra vencer al Covid-19 en una semana; "Lo noqueamos"

Ciudad de México.- La noche de ayer, el exboxeador Julio César Chávez informó que está libre de Covid-19, luego de que su más reciente prueba arrojara resultados negativos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Deportes Con vitamina C y ejercicio en la caminadora, Julio César Chávez le da 'knockout' al Covid-19

El deportista y campeón mexicano publicó un video a través de sus redes sociales donde da las gracias a Dios y a sus seguidores por el apoyo y asegura que "noqueamos al Covid".

A todos mis amigos, a todo México, a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que ya salí negativo, gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando por favor, sana distancia, hagan mucho ejercicio", dijo.