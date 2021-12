¿Vuelve a Televisa? Tras traicionar a 'Hoy' con 'VLA', polémico conductor debuta fuera de TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy anuncia en Venga la Alegría su nuevo proyecto fuera de TV Azteca. ¿Se despide del Ajusco para volver a Televisa?

Se trata del polémico conductor y actor William Valdés, quien tras dejar Televisa en el 2019 e irse a TV Azteca, sorprendió a seguidores del matutino al revelar que regresaría al teatro después de 7 años de ausencia en el escenario y lo haría en la obra musical Vaselina.

El conductor, quien ya comenzó a dar funciones en el Teatro del Parque en CDMX, compartió en entrevista con Venga la Alegría cómo fue su regreso al teatro y reveló que está sumamente agradecido con su madre y su maestro Rubén Ferrer.

En mi vida tuve un gran amigo que se llama Rubén Ferrer, productor que desde pequeño siempre me apoyó a mí y a mi familia, siempre me guió y fue el que me enseñó el teatro (...) se lo voy a dedicar a él porque es una de las personas que siempre me apoyó", dijo.