¡Abrió su corazón! Roxana Castellanos revela por qué no pudo cumplir su sueño de ser madre

Ciudad de México.- Roxana Castellanos soñó con ser mamá y lo buscó, pero no se dio. Ahora, la actriz de Televisa dice que entiende que fue un "designio de Dios" y recordó lo duró que fue haber perdido a su bebé.

La famosa de 48 años compartió en el programa Isabel Lascuráin abre la caja de… en YouTube, sus sentimientos luego de haber sufrido un repentino aborto y ver con ello rota la ilusión de ser madre no de no uno, sino de siete hijos.

"Tenía 4 meses. Fue muy fuerte. Fue una negligencia de un médico. Tuve un sangrado importante en la madrugada. Me dijo: 'tómate un Tylenol'. Pasaron 2 días y le dije: estoy muy inflamada. 'No es nada'. Lo fui a ver y me dijo: 'Con ese sangrado el producto ya salió'."

"A los 3 días le dije: 'estoy haciendo teatro, ¿me puedo ir de gira?'. 'Sí, no te preocupes'. Fui con Ari Telch a Morelia."

Terminé la primera función con una inflamación. Segunda función, el vestido no me cerraba. Terminando la función nos fuimos en camión a Zacatecas. Empecé a sentir dolor, dolor, gritos. Nos paramos en un hospital en Zamora. El doctor dijo: 'se la tienen que llevar a Ciudad de México porque no tengo ultrasonido'. Llegué con el que ahora es mi ginecólogo y me dijo: '¿quién te dijo que perdiste a tu bebé? No'".

Esa situación fue frustrante, reconoce Castellanos, porque no tuvo otra oportunidad de ser mamá. "Hubiera sido reposo absoluto y todo bien (con su bebé). Me tardé, pero lo superé y perdoné a este cabrón".

La actriz de Deyanira Rubí lo asume como un designio de Dios. "Dicen: En estas épocas, quien no tiene (hijos) es porque no quiere, y yo digo: bueno, o porque no quiere Dios".

Adoptar hijos, agregó Roxana, tampoco fue la opción después. "Cuando no podía tener hijos biológicos siento que debes tener una estabilidad con una pareja y no estaba. Y después tenía una pareja que decía: no, adoptar no… De pronto se pasa el tiempo".

