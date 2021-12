Acabó presa: Tras 15 años en Televisa y bajar 13 kilos, actriz reaparece en 'VLA' con dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo presa debido a un pleito y trabajó con Televisa durante 15 años, reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría y compartió una dura noticia tras bajar 13 kilos.

Se trata de la conocida artista colombiana-mexicana Margarita la Diosa de la Cumbia, quien incursionó en la actuación gracias a la empresa de San Ángel participando en los melodramas Fuego en la sangre (2008) y Corazón Indomable (2013). Además de que creó varios temas musicales para proyectos como La fea más bella, Como dice el dicho y Mi marido tiene más familia.

Apenas el pasado mes de abril, la aclamada intérprete estuvo como invitada en el programa Hoy de Televisa pues dio una increíble entrevista a 'El Burro' Van Rankin para la sección Ponle la cola al burro, sin embargo, en las últimas semanas ha estado muy activa en la televisora del Ajusco.

En sus inicios musicales, Margarita piso la cárcel y estuvo arrestada durante cuatro días tras protagonizar un fuerte pleito con la Sonora Dinamita, pues afirmaba que la corrieron por salir embarazada. Mientras que la defensa de la agrupación, alegó que la cantante se habría hecho fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita".

Tras haber sido invitada como jueza del reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría, este miércoles la artista volvió a aparecer a través de una entrevista que le dio a un reportero del programa durante un evento público.

Margarita le contó a la prensa que luego de perder 13 kilos, decidió que ya no quiere bajar más de peso pues su cuerpo comenzaría a 'colgarse' y ella no quiere que esto pase.

Yo no quiero adelgazar más, yo creo que ahí estoy bien, me siento bien y no quiero adelgazar más porque me voy a empezar a colgar de donde no debo", dijo mientras presumía su renovada figura.