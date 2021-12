Adiós 'VLA': Tras exhibir catálogo de Televisa y ser vetada, actriz da fuerte exclusiva ¿en 'Hoy'?

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien hace unos meses dejó Televisa y se fue a TV Azteca, cambió al programa Venga la Alegría y desató tremenda polémica al hacer fuertes declaraciones en el matutino de la competencia. ¿Llegó a Hoy?

Se trata de la famosa villana de telenovelas Alejandra Ávalos, quien durante los últimos meses ha estado colaborando en la emisión matutina del Ajusco pues recurrentemente es invitada a fungir como juez del reality ¡Quiero Cantar!.

En el 2017 esta artista mexicana provocó un escándalo pues anunció públicamente que sí existió el famoso catálogo de Televisa (al que también llaman 'prosticatálogo'), donde supuestamente ofrecían a actrices a publicistas que quisieran invertir en la empresa y hasta incluso dijo que la invitaron a participar pero ella declinó la oferta. Por años existió el rumor de que fue vetada por desatar esta polémica, sin embargo, nunca se confirmó.

Hace unas horas, quien fuera gran amiga de José José dio una importante noticia en exclusiva pero no fue ni a Hoy ni al programa Venga la Alegría, sino al matutino de la competencia Sale el Sol en Imagen TV.

La actriz de novelas como Siempre te amaré y Apuesta por un amor contó durante la entrevista si ella alguna vez ha trabajado para el narco o personas peligrosas.

Yo creo que más bien, nadie del medio se ha librado de trabajar en una fiesta que haya sido pagada por alguien que pertenezca, no sé, a un grupo del narcotráfico, yo no creo que nadie no hayamos caído... nunca nadie te dije 'oye ¿sí vas o no vas?'".