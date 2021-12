Chapoy lo vetó: Tras casi morir y vender relojes para sobrevivir, polémico actor vuelve ¿a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas horas un polémico comediante y actor, quien asegura que fue despedido de TV Azteca por orden de Pati Chapoy, reapareció en vivo en un programa matutino tras varios años fuera de Televisa.

Se trata del conocido artista mexicano Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, en 2020 durante la pandemia declaró que estaba viviendo una severa crisis económica que lo obligó a vender sus relojes y demás pertenencias.

Ante esta situación comenzó a ofrecer sus shows de chistes en línea, no solo para mantener a su familia, sino también apoyar a su staff.

Vendí todo lo que pude, y muchas cosas personales las malbaraté; Vendí mis coches y algunos relojes, pero ya se acabó, lo que podía vender lo hice, ahora lo que queda es hacer este tipo de shows... quiero compartirles que lo que estoy ganando lo estoy dividiendo entre toda la gente que trabaja conmigo; es decir, si somos 20, la ganancia neta se divide en partes iguales entre esas 20 personas, es una manera de apoyarnos como equipo", explicó.

Platanito comenzó su carrera en la empresa TV Azteca llevando su show de chistes al programa Aquí está la papa, presentado por Omar Germenos, sin embargo, su humor no agradó a los ejecutivos del canal y terminaron por despedirlo.

Recientemente el comediante confesó que la persona detrás de su despido sería la mismísima titular de Ventaneando Pati Chapoy: "Un día salgo marchando en mi propio programa con un letrerito que decía 'cámbiale de canal' (porque sus chistes eran muy fuertes) y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y me deshizo en televisión, creo que influyó mucho Pati para que me sacaran del programa", dijo 'sin pelos en la lengua'.

Asimismo, hace unos meses Platanito resultó contagiado de Covid-19 y sus síntomas fueron tan graves que él llegó a pensar en que iba a morir y por ello dejó listo su testamento.

Ya no podía respirar, sentía mucho cansancio, mi corazón ya no funcionaba por una miocarditis. Todo me cansaba, hasta mover un dedo, mi corazón ya no funcionaba. Llevaba dos días en el hospital de que mi corazón se inflamó, y sino se hubiese desinflamado, habría muerto", explicó.

Tras superar estas duras etapas y hacer un lado su shows de comedia para volver a su faceta de DJ, esta mañana el famoso payaso alburero regresó a la televisión pero no con Televisa ni con TV Azteca.

En realidad, Platanito estuvo de invitado en el matutino Sale el Sol de Imagen TV donde contó que está muy feliz y disfrutando su trabajo como animador musical, al grado de que tiene más contratos con esta faceta que siendo payaso.

La conductora Paulina Mercado también cuestionó a Platanito sobre si había dejado México porque no le daban trabajo, él mismo aseguró que las cosas no pasaron así y que todo fue un chisme que surgió después de que lo despidieran del canal Telehit.

Fue un chisme de que en México me estaba yendo mal, me ofrecieron pagarme en dólares y me fui", platicó.

