Tiene cáncer: Tras veto de Televisa y acabar en la ruina, hospitalizan de urgencia a galán de novelas

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas, quien acaba de provocar revuelo esta semana al acusar al productor de Televisa Juan Osorio de haberlo mandado vetar y de hundir su carrera, acaba hospitalizado de emergencia.

Se trata de Bobby Larios, quien empezó su carrera en los melodramas en Televisa pero en 2003 fue vetado de la televisora de San Ángel durante más de una década luego de sostener un romance con la entonces esposa del productor Juan Osorio, Niurka Marcos.

El histrión contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante este fin de semana que pasó un infierno, pues contó cómo la empresa en la que iba creciendo, lo dejó sin nada por el veto de Osorio, poniéndole un freno a su carrera y obligándolo a huir de México.

Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida", mencionó entre lágrimas.