Tras 15 años en TV Azteca, actor desaparece de Televisa y se retira de las novelas para hacer esto

Ciudad de México.- Un conocido cantante y actor, quien trabajó por 15 años en TV Azteca, regresó a la pantalla de Televisa tras unos meses desaparecido y confesó frente a las cámaras que decidió retirarse de las novelas para dedicarse a otra cosa.

Se trata del talentoso artista mexicano Víctor García, quien saltó a la fama luego de su participación en la primera generación del exitoso reality La Academia logró quedarse con el segundo lugar. En el año 2003 el Ajusco le dio la oportunidad de debutar como actor en en la telenovela Dos chicos de cuidado en la ciudad y después realizó algunas otras como Los Sánchez, Pobre rico pobre y más.

En el 2017 dio la sorpresa de que renunció a esta televisora y se cambió a Televisa donde le dieron la oportunidad de unirse al elenco de Por amar sin ley y tras terminar este proyecto, poco se supo de él.

Hace unos meses, García por fin reapareció en el programa Miembros al Aire de Unicable en donde confesó que había estado tan ausente del medio y de las redes sociales debido a que sufrió una dolorosa pérdida en su familia a causa del Covid-19.

Además declaró la razón por la que no había tenido novia formal en mucho tiempo: "A lo mejor suena acá filosófico yo siempre estuve en busca del hombre que quería ser... con la mujer he aprendido... he sido celoso de (montón) siempre fui muy celoso y esos eran complejos que no te dejan de fluir ni vivir ni disfrutar a la persona", explicó.

Ahora, García reapareció públicamente y frente a diversos medios de comunicación declaró que ha decidido dejar los melodramas para enfocarse únicamente en su carrera como cantante, la cual acaba de retomar lanzando su sencillo Lógica y contradicción.

Lo que a mí me apasiona es la música y ahí me siento fuerte", declaró tajantemente.

El originario de Tamaulipas fue sincero y confesó que la muerte de su familiar le hizo darse cuenta que tiene que aprovechar cada minuto de su vida en hacer lo que realmente le gusta y por ello retomó la música de lleno.

Un familiar tenía ganas de reincorporarse a lo suyo, un arquitecto y se quedó en las ganas, y bueno dije yo 'le he dedicado tanto tiempo a la televisión, pero realmente soy cantante'", expresó.

Asimismo, el exgalán de TV Azteca aprovechó las cámaras y micrófonos del programa Hoy para enviar un mensaje de apoyo y cariño a su colega Yahir, quien no la está pasando nada bien debido a la recaída en adicciones de su hijo mayor Tristán.

"Yahir es digno de mi admiración... es un problema que se tiene que resolver en familia, pero a cualquier persona que quieres y aprecias como es el caso de Yahir, solamente le deseo bendiciones y fortaleza para tomar muy buenas decisiones".

