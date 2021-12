"Vete de TV Azteca": Tras 8 años en Televisa, 'corren' a Laura G de 'VLA' por hacer esto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Laura G, quien trabajó para Televisa durante al menos 8 años, de nueva cuenta se enfrentó a las críticas del público de TV Azteca debido a que hizo algo muy inesperado en plena transmisión en vivo del programa Venga la Alegría.

Resulta que la mañana de ayer martes 7 de noviembre, la nacida en Monterrey, Nuevo León, apareció frente a las cámaras para participar en la revancha de ¡Quiero Cantar! y dijo que quiere un lugar en la final de este reality, la cual tendrá lugar el próximo viernes 17 de diciembre.

La exreportera del programa Hoy ya había sido participante de este concurso de canto, sin embargo, fue eliminada desde hace 3 meses y el público de la televisora la criticó muchísimo pues consideraron que era "consentida" de la producción y por ello tardaron tanto para dejarla fuera.

En su más reciente participación en ¡Quiero Cantar!, 'La G' interpretó el tema Macumba de Verónica Castro y los jueces del reality le dieron muy buenos comentarios a la presentadora e incluso el conductor Horacio Villalobos mencionó que ella la había cantado mejor que la propia madre de Verónica Castro.

Sin embargo, a los televidentes de Venga la Alegría no les agradó el regreso de Laura y a través de las redes sociales no han parado de criticarla. Varios señalaron que la regiomontana tiene un tono de voz como Albertano mientras que otros consideran que no tiene gracia ni para ser concursante ni para estar conduciendo el programa.

Por más que la producción, jueces y compañeros alaben a Laura, nomás NO CANTA, y TAMPOCO CAE BIEN".

No mame... no la queremos escuchar otra vez".

Qué horror, cantas como Albertano".

Laura ¿no entiendes que caes mal? ya vete de TV Azteca".

Mejor que se regrese con Loret a la cabaña".

Puro circo, esta señora solo aulla".

¿Y si mejor te vas a la cabaña con Loret y no vuelves a aparecer en VLA?".

