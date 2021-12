Desempleada y sin dinero: Tras veto de Chapoy, exconductora de Televisa hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien estuvo más de tres meses desaparecida, ahora vende saludos para sobrevivir luego de que sus conflictos legales hicieran que se quedara sin trabajo en Televisa y TV Azteca la vetara por roces con Pati Chapoy.

Se trata de la peruana Laura Bozzo, quien una vez más desata polémica pues tras reaparecer luego de meses de silencio al ser buscada por autoridades por una presunta deuda millonaria al SAT, ahora tomó una drástica medida para generar ingresos.

Hace unas semanas, Bozzo contó que cayó en depresión durante ese tiempo, que quedó en la ruina, no tiene trabajo y vive de la herencia de sus padres, pues afirma que "lo que gané lo perdí todo".

Yo vivo de la herencia de mis padres en este momento, porque todo lo que trabajé lo perdí. En Estados Unidos me robaron, me quitaron casas. Un tipo que rea mi hermano me estafó, porque soy perfecta para que me estafen. Yo solo pienso en mi programa, pero fuera de eso soy un desastre", declaró.